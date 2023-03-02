Василеостровский суд отправил в колонию бывшего полицейского за передачу сведений о попутчиках Навального

Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор бывшему полицейскому Константину Голубеву по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), следует из сообщения объединенной пресс-службы судов города. На скамью подсудимых силовик угодил по обвинению в передаче сведений журналистке Baza Мяйле Мачюлите сведений о попутчиках политика Алексея Навального.

Суд пришел к выводу, что в 2020 году Голубев, бывший тогда оперуполномоченным отделения по борьбе с имущественными преступлениями, зашел при содействии сослуживца в систему "Розыск-Магистраль" и передал журналистке "сведения о персональных данных пассажиров двух авиарейсов, а также сведения о приобретении лицом проездных документов (билетов)". Сослуживец Голубева при этом считал, что тот собирает сведения по работе, сообщила судебная пресс-служба.

В качестве мотивации полицейского в суде назвали "поддержание дружеских отношений" с журналисткой. Как сообщалось ранее, ее интересовали пассажиры рейса Томск — Москва, следовавшего 20 августа 2020 года с Навальным на борту. В полете политику стало плохо, из-за чего самолет пришлось сажать в Омске. В частности, Мачюлите просила выяснить, кто сидел рядом с Навальным, а также кто такая "Певчих Мария Константиновна 1987 года рождения".

Голубев вину не признал, в ходе прений он просил суд об оправдательном приговоре в связи с отсутствием состава преступления. Суд, однако же, решил иначе и назначил ему два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Экс-полицейский был взят под стражу в зале суда.