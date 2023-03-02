Телевизоры и книги в медном переплете: что закупала администрация губернатора Петербурга в феврале

В феврале Администрация губернатора Петербурга разместила на портале госзакупок 14 извещений о проведении электронных аукционов. Максимальная цена всех контрактов составляла 9,4 млн рублей. Почти половина суммы ушла на поставку телевизоров. Подробнее о том, что покупали чиновники из Смольного в феврале - в материале ЗАКС.Ру.

Самой дорогой покупкой февраля стал тендер на поставку 60 телевизоров за 4,8 млн рублей. Согласно аукционной документации, Смольному потребовалось 42 телевизора с диагональю более 55 дюймов, а также 18 экранов более 75 дюймов. Все должны иметь разрешение 4K, иметь доступ к интернету. Также необходима функция Smart TV. Предполагается, что они будут использоваться для презентаций и видеоконференций. Один телевизор с диагональю экрана 75 дюймов оценили в 146 тысяч рублей. Тот, что поменьше - в 53 тысячи рублей.

На втором месте контракт на привычные для администрации губернатора траты - сохранения облика Смольного института. На этот раз Смольный ищет исполнителя на подготовку проектной документации по реставрации объекта "Ограда сада". На эти цели выделили до 1,2 млн рублей.

Замыкает тройку самых дорогостоящих закупок поставка подарочных наборов книг, за которые готовы отдать до 1,1 млн рублей. Смольный собирается закупить 20 экземпляров книги "Санкт-Петербург, история города" в медном переплете. Каждая книга весит почти два килограмма. На сайте издательства указана стоимость в 15,9 тысяч рублей за штуку. В Смольном надеются получить ее на 100 рублей дешевле. Другое подарочное издание - фотоальбом "Санкт-Петербург в старых фотографиях. Конец XIX — начало XX века". Эта книга значительно дешевле и выполнена с использованием традиционных материалов (но весит столько же, сколько и медная). Таких альбомов хотят закупить 150.

Стоимость остальных закупок в последний месяц зимы не превышает 1 млн рублей. Например, за различные диспенсеры и дозаторы для всевозможных гигиенических средств выделили лишь 686 тысяч рублей рублей, а на поставку рассады из фиалок и роз потратили 375 тысяч рублей.

Еще несколько закупок посвятили сантехническому оборудованию. Так, за три десятка смесителей из латуни заплатят до 281 тысячи рублей. В закупке указано, что предыдущие немецкие и финские смесители вышли из строя. Будут ли новые краны созданы на отечественных заводах, например, на литейно-механическом заводе смесителей "Ригель-Сиб" в Иркутске, не уточняется. Еще на 14 тысяч рублей собираются закупить различные муфты и пробки для сантехники.

Администрация губернатора снова закупает различную бытовую технику. Среди закупок есть тендер на поставку двух сушильных шкафов за 192 тысячи рублей. В последний раз Смольный покупал такую технику в ноябре 2022 года. Как и тогда, победителем закупки стало ООО МПО "Рубин". Также чиновники хотели закупить пять микроволновок и десять чайников, но индивидуальный предприниматель, с которым планировалось заключить контракт, уклонился от заключения сделки. Соответствующая отметка есть в карточке закупки. Еще администрация продолжает прием заявок на поставку пяти холодильников, за которые собираются заплатить до 72 тысяч рублей.

Печать журналов для учета документов с грифом "для служебного пользования" может обойтись чиновникам в 155 тысяч рублей. Всего собираются закупить 50 штук. Среди остальных закупок: поставка партии фильтров сетчатых грязевиков, скоб для степлера за 39 тысяч рублей и 10 рулонов наждачной бумаги за 36 тысяч рублей.

Напомним, в январе администрация губернатора разместила 12 тендеров на сумму 8,7 млн рублей. Тогда чиновникам потребовалось 800 офисных стульев, 2 тысячи литров жидкого мыла и пылесосы.

Константин Леньков