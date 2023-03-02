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Новости 16:59

ФСБ сообщила о первом погибшем в Брянской области в результате вылазки диверсантов

фото ЗакС политика ФСБ сообщила о первом погибшем в Брянской области в результате вылазки диверсантов

Федеральная служба безопасности отчиталась о своем противодействии диверсантам, которые 3 марта, по версии российских властей, зашли с украинской стороны на территорию Брянской области.

Как передает РИА "Новости", силовики считают ситуацию в Климовском районе находящейся под контролем. При этом потери уже есть: сообщается о погибшем местном жителе и о ранении, которое получил 11-летний ребенок. Сейчас сотрудники ФСБ заняты разминированием большого количества найденных на местности взрывных устройств.

Президент Владимир Путин уже назвал инцидент в Брянской области терактом, заявив, что имел место обстрел автомобиля с гражданскими лицами.


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