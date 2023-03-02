Путин назвал терактом последние события в Брянской области

Проникновение диверсантов в Брянскую область, о котором 2 марта сообщили в Кремле, президент Владимир Путин публично охарактеризовал как террористический акт. По его сведениям, террористы в четверг открыли огонь по автомобилю "Нива" с гражданскими лицами внутри.

"Именно такие люди и ставят перед собой задачу лишить нас исторической памяти, своей истории, своих традиций, языка", - приводит "Интерфакс" речь главы государства во время телемоста с Пятигорском.

Ранее ФСБ доложила о начавшейся операции по уничтожению неких украинских диверсантов. На фоне событий в Брянской области стало известно о созыве Совета безопасности, запланированного на 3 марта. Кроме того, Путин отменил свою поездку на Ставрополье.