КСП Петербурга установила случаи неправомерной поддержки бизнеса во время пандемии

Контрольно-счетная палата Петербурга выявила более 360 нарушения в работе комитета имущественных отношений (КИО) и подведомственных ему организаций в 2019-2021 годах. Результаты проверки опубликовали на сайте КСП 2 марта.

Отдельные нарушения были связаны с полномочием КИО по предоставлению мер поддержки в связи с распространением коронавируса и введенными в Петербурге ограничениями для бизнеса.

"Установлены случаи неправомерного заключения дополнительных соглашений об отсрочке от уплаты арендной платы, об освобождении от уплаты арендных платежей, о предоставлении мер поддержки юридическим лицам, не имеющим право на ее получение, что привело к причинению ущерба бюджету Санкт-Петербурга", - говорится в отчете КСП.

Также по результатам аудита установлены случаи, когда комитет после сдачи городского имущества в аренду не осуществлял "взыскание за неосновательное обогащение, образовавшееся вследствие фактического пользования земельными участками" или не принимал меры по взысканию арендной платы за объекты нежилого фонда.

КСП установил факты неправомерной пролонгации договоров аренды, не осуществления действий по освобождению госимущества от незаконного использования посторонними и другие.

Кроме того, выявлены нарушения при формировании бюджета в части плана приватизации госимущества и порядка написания адресной инвестиционной программы.

Материалы проверки направили в прокуратуру Петербурга.