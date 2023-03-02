Задержанный за попытку поджечь военкомат в Кировске школьник стал фигурантом еще одного дела

Школьник, задержанный на неделе в Кировске из-за попытки поджечь военкомат, предпринимал подобные действия и в черте Петербурга, о чем пишет издание 47news со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По версии силовиков, на рассвете 12 февраля учащийся гимназии №166 бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата в Невском районе города. Попытка оказалась для него неудачной: фитиль потух.

По данным медиапроекта "Осторожно, новости", именно в связи с вновь открывшимся эпизодом подросток стал фигурантом еще одного дела. Его завели по статье об умышленном повреждении чужого имущества (ст. 167 УК).

При этом первое дело, возбужденное по той же статье, переквалифицировали на более тяжкое: теперь из-за инцидента в Кировске школьника подозревают в попытке совершения теракта (ст. 205 УК с применением ст. 30 УК).