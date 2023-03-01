В Кировске задержали подростка за попытку поджечь военкомат

В Кировске Ленинградской области полиция задержала 16-летнего подростка по подозрению в попытке поджечь военкомат, известило 47news. Задержанным оказался прописанный в Отрадном ученик петербургской гимназии № 166, утверждает портал.

Звонок в полицию с сообщением о попытке поджога прозвучал 28 февраля около 22:00. Охранник военкомата сообщил, что неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь главного входа.

Подъехавшие на место сотрудники ГИБДД задержали неподалеку от здания молодого человека. По сообщению 47news, при нем была канистра с горючим, против задержанного могут возбудить уголовное дело о хулиганстве.

Накануне Выборгский районный суд Петербурга арестовал на два месяца аспиранта Владимира Миронова по делу о разбитых окнах военкомата на Большом Сампсониевском проспекте. За день до этого Красногвардейский районный суд отправил в СИЗО Алексея Баранова, обвиняемого в попытке поджога здания Управления вневедомственной охраны на Заневском проспекте.