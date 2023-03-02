Участника прошлогоднего митинга в Петербурге приговорили к 10 месяцам колонии-поселения

Октябрьский районный суд Петербурга 2 марта назначил участнику прошлогоднего мартовского митинга Кириллу Королеву 10 месяцев колонии-поселения, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Его признали виновным в нападении на представителя власти (ст. 318 УК). Ранее районный суд прекратил дело и назначил судебный штраф, но прокуратура добилась пересмотра.
Королева осудили за толчок полицейского в переулке Пирогова во время протестного митинга 6 марта 2022 года. Обвиняемый тогда увидел, как сотрудник правоохранительных органов жестко задерживал участника акции. Королев решил вмешаться и толкнул полицейского. По словам гособвинителя, своими действиями Королев причинил силовику физическую боль и нравственные страдания. Обвиняемый вину признает полностью.
Потерпевший сотрудник МВД Александр Лесов отказался от участия в деле. Против рассмотрения дела в особом порядке он не возражал.
Адвокат Марк Алексеев ходатайствовал о назначении его доверителю наказания в виде судебного штрафа и прекращения дела. Он отметил, что Королев добровольно выплатил пострадавшему денежную компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Ещё 5 тысяч рублей он пожертвовал в благотворительный фонд помощи детям. С учетом этого Алексеев полагает, что обвиняемый не опасен для общества. Прекращать дело суд отказался.
Прокурор запросил для Королева 3 года колонии-поселения. Адвокат Алексеев настаивал на штрафе. Правом на последнее слово Королев решил не пользоваться, поскольку "не знал, что говорить". Суд приговорил Кирилла Королева к 10 месяцам колонии-поселения. Из этого срока будет вычтен срок домашнего ареста, под которым находился обвиняемый во время следствия.
Напомним, районный суд во второй раз рассматривает дело Королева. До этого суд прекратил дело и обязал выплатить судебный штраф в размере 50 тысяч рублей. Решение позднее смогла через Горсуд отменить прокуратура, поскольку сочла его слишком мягким. На строгих приговорах для нападавших на полицейских настаивал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.