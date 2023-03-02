Участника прошлогоднего митинга в Петербурге приговорили к 10 месяцам колонии-поселения

Октябрьский районный суд Петербурга 2 марта назначил участнику прошлогоднего мартовского митинга Кириллу Королеву 10 месяцев колонии-поселения, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Его признали виновным в нападении на представителя власти (ст. 318 УК). Ранее районный суд прекратил дело и назначил судебный штраф, но прокуратура добилась пересмотра.

Королева осудили за толчок полицейского в переулке Пирогова во время протестного митинга 6 марта 2022 года. Обвиняемый тогда увидел, как сотрудник правоохранительных органов жестко задерживал участника акции. Королев решил вмешаться и толкнул полицейского. По словам гособвинителя, своими действиями Королев причинил силовику физическую боль и нравственные страдания. Обвиняемый вину признает полностью.

Потерпевший сотрудник МВД Александр Лесов отказался от участия в деле. Против рассмотрения дела в особом порядке он не возражал.

Адвокат Марк Алексеев ходатайствовал о назначении его доверителю наказания в виде судебного штрафа и прекращения дела. Он отметил, что Королев добровольно выплатил пострадавшему денежную компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Ещё 5 тысяч рублей он пожертвовал в благотворительный фонд помощи детям. С учетом этого Алексеев полагает, что обвиняемый не опасен для общества. Прекращать дело суд отказался.

Прокурор запросил для Королева 3 года колонии-поселения. Адвокат Алексеев настаивал на штрафе. Правом на последнее слово Королев решил не пользоваться, поскольку "не знал, что говорить". Суд приговорил Кирилла Королева к 10 месяцам колонии-поселения. Из этого срока будет вычтен срок домашнего ареста, под которым находился обвиняемый во время следствия.

Напомним, районный суд во второй раз рассматривает дело Королева. До этого суд прекратил дело и обязал выплатить судебный штраф в размере 50 тысяч рублей. Решение позднее смогла через Горсуд отменить прокуратура, поскольку сочла его слишком мягким. На строгих приговорах для нападавших на полицейских настаивал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Константин Леньков