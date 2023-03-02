Бывшего главу Киришского района поместили под домашний арест по экономическому делу

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под домашний арест экс-главу Киришского района Ленобласти Олега Дмитриева, которого преследуют по делу дела о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 2 ст.169 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, мера пресечения в отношении задержанного позавчера фигуранта будет действовать как минимум до 27 апреля.

Следствие считает, что вместе с другими должностными лицами Дмитриев причинил ущерб подрядчику, с которым в одностороннем порядке расторгли контракт на благоустройство парка "Прибрежный". Сумма ущерба оценивается почти в 35 млн рублей. Обвинение бывшему чиновнику пока не предъявили.

В деле также фигурирует директор МАУ "Спорт и молодость", которому Дмитриев поручил расторгнуть госконтракт. После того, как благоустройство было остановлено, его продолжил другой подрядчик, причем в новый договор были включены уже выполненные работы.