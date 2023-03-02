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Бывшего главу Киришского района поместили под домашний арест по экономическому делу

фото ЗакС политика Бывшего главу Киришского района поместили под домашний арест по экономическому делу

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под домашний арест экс-главу Киришского района Ленобласти Олега Дмитриева, которого преследуют по делу дела о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 2 ст.169 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, мера пресечения в отношении задержанного позавчера фигуранта будет действовать как минимум до 27 апреля.

Следствие считает, что вместе с другими должностными лицами Дмитриев причинил ущерб подрядчику, с которым в одностороннем порядке расторгли контракт на благоустройство парка "Прибрежный". Сумма ущерба оценивается почти в 35 млн рублей. Обвинение бывшему чиновнику пока не предъявили.

В деле также фигурирует директор МАУ "Спорт и молодость", которому Дмитриев поручил расторгнуть госконтракт. После того, как благоустройство было остановлено, его продолжил другой подрядчик, причем в новый договор были включены уже выполненные работы.


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