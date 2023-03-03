Гибель петербуржца при пожаре в бизнес-центре привела к уголовному делу

Петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту гибели человека в бизнес-центре, который загорелся накануне в Кировском районе. Дело будут расследовать по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

При ликвидации пожара также пострадали два человека, которых госпитализировали с отравлением угарным газом.

Напомним, что накануне вечером загорелось офисное здание по адресу: Промышленная улица, 5. Возгорание по повышенному номеру сложности, охватившее площадь в 300 кв. метров, устранили ночью. С огнем боролись 56 человек, использовавшие 14 машин.