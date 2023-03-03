Суд обязал собственника дачи Месмахера в Парголово провести противоаварийные работы

Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск петербургского комитета по охране памятников (КГИОП) к владельцу дачи Месмахера в Шуваловском парке, о чем сообщается на сайте комитета.

После вступления судебного решения в силу у собственника так называемой "Желтой дачи" будет год на проведение первичных противоаварийных работ, включая консервацию объекта. Если сроки будут нарушаться, то ответчика оштрафуют на 100 тысяч рублей и в дальнейшем будут штрафовать на 150 тысяч рублей ежемесячно.

Отметим, что противоаварийные работы собственник деревянного памятника начала XX века должен был выполнить к прошлому лету. Однако вместо этого инспекция КГИОП показала, что состояние дачи только ухудшилось. Чиновники с прошлого года добиваются от МВД возбуждения уголовного дела об уничтожении или повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК). Теперь к этому запросу добавилась просьба об усилении патрулирования здания, в которое регулярно проникают посторонние лица.

Фото: kgiop.gov.spb.ru