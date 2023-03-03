Строители завершили проходку наклонного хода "Путиловской"

В Петербурге рабочие закончили проходку наклонного хода строящейся станции метро "Путиловская", в котором впоследствии появятся эскалаторы, о чем сообщает пресс-служба Смольного. На то, чтобы пройти 60 метров и установить свыше 150 чугунных колец, ушло менее года.

Поскольку тоннели между "Путиловской" и "Юго-Западной" уже проложены, то основные горнопроходческие работы на этом участке объявлены завершенными.

В настоящее время ведутся строительные работы на платформе "Путиловской". В течение года также начнут возводить наземный вестибюль станции. Ввести в эксплуатацию ее, как и "Юго-Западную", по-прежнему собираются в 2024 году.

фото: gov.spb.ru