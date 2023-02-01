В Смольном подтвердили готовность построить более полусотни станций метро к 2050 году

Исполняющий обязанности председателя петербургского КРТИ Александр Федотов заявил, что в планы городского правительства входит строительство и открытие 57 новых станций метро до 2050 года. Из них 31 станция должна быть введена уже к 2030 году.

"Согласно Генплану, планируется разместить 89 объектов метро, в том числе 57 новых станций и 29 новых вестибюлей", - приводит его слова "Петербургский дневник".

Федотов также подтвердил более ранние анонсы своих коллег, сказав, что "Путиловская", "Юго-Западная" и "Горный институт" по-прежнему рассчитывают открыть в 2024 году.

Накануне профильный вице-губернатор Николай Линченко сообщил, что первым делом объявят конкурсы на строительство участков подземки между "Каретной" и "Путиловской", а также "Улицей Дыбенко" и "Кудрово". Кроме того, чиновник доложил о переносе принятия нового Генплана на осень.