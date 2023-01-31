Линченко перечислил приоритетные направления строительства метро в Петербурге

Вице-губернатор Николай Линченко назвал в ходе пресс-конференции 31 января приоритетные направления работ по строительству метрополитена в городе, сообщил "Деловой Петербург". Чиновник рассказал, что сейчас "Метрострой Северной столицы" занят разработкой проектной документации для перспективного развития этого вида транспорта.

По словам Линченко, первыми должны быть объявлены конкурсы на участки Красносельско-Калининской линии между станциями "Каретная" и "Путиловская", а также Лахтинско-Правобережной линии между "Улицей Дыбенко" и "Кудрово".

Ранее "Метрострой Северной столицы" рассказал о ходе работ по строительству подземки, а также по ремонту станции "Чернышевская". До этого владельцы Дома быта, на месте которого планируется обустройство наземного вестибюля станции "Театральная", выступили против демонтажа здания.

Фото: Telegram-канал Николая Линченко