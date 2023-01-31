Генплан утвердят осенью, заявил Линченко

Утверждение Генплана Петербурга запланировано на осень 2023 года, заявил на отчетной пресс-конференции 31 января вице-губернатор Николай Линченко.

"К основным направлениям градостроительной деятельности в 2023 году можно отнести утверждение осенью этого года <...> Генерального плана", — приводит заявление вице-губернатора "Деловой Петербург".

Линченко отметил, что в скором времени планируется приступить к рассмотрению предложений, поданных в период общественных обсуждений Генплана. В целом, по его оценке, слушания прошли "позитивно".

Также вице-губернатор заявил о намерении утвердить новую редакцию Правил землепользования и застройки до конца текущего года. По его словам, работа в этом направлении уже ведется.

В минувшем ноябре депутат Заксобрания Борис Вишневский сообщил о переносе рассмотрения проекта Генерального плана на весну 2023 года. "Рассмотрение в ЗакСе — не ранее конца марта. А то и в апреле", — писал он тогда.

О том, какие предложения вносились к проекту Генплана Петербурга, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Также во вторник Линченко рассказал о приоритетных направлениях строительства метро.