В Telegram появится чат-бот по вопросам питания в петербургских школах

Для улучшения контроля за качеством питания в школах правительство Петербурга через полмесяца запустит специальный чат-бот в Telegram, а также горячую телефонную линию. Об этом в эфире Центра управления регионом объявил вице-губернатор Валерий Москаленко.

Чтобы избежать накруток в опросах и участия фейковых пользователей, вход в чат-бот будет производиться только через лицевой счет учащихся, который нужен для пользования порталом "Петербургское образование".

"Организации питания детей в школах уделяется самое пристальное внимание. Мы следим за тем, чтобы его качество всегда было на должном уровне, ведем мониторинг цен на продукты", - прокомментировал скорую новацию губернатор Александр Беглов.

Через две недели родители поучаствовать в опросах, посвященных качеству питания и составу меню. По результатам голосования составят рейтинг школьных столовой, а также сделают выводы о популярности того или иного продукта или блюда.

С запуском двух новых средств обратной связи изменится общий принцип оценки школьного питания. Специалисты будут полагаться главным образом на мнение детей и родителей и только во вторую очередь - на результаты лабораторных проверок.