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Новости 15:27

Ленобласть проверит расходование средств на восстановление Енакиево в ДНР

фото ЗакС политика Ленобласть проверит расходование средств на восстановление Енакиево в ДНР

Контрольный комитет губернатора Ленобласти и местная контрольно-счетная палата изучат эффективность расходования средств, выделенных в 2022 году на восстановление города Енакиево в ДНР, сообщил 3 марта глава региона Александр Дрозденко.

"Подписал поручение о направлении в подшефный город экспертной группы финансистов", — поведал чиновник в своем Telegram-канале.

По словам Дрозденко, в прошлом году Ленобласть выделила на восстановительные работы в Енакиево 890 миллионов рублей. При этом в 2023 году на эти цели планируется потратить вдвое больше. Речь идет о 2,065 миллиарда рублей, которые будут перечислены из региональной казны и внебюджетных источников.

Накануне Дрозденко распорядился усилить меры безопасности в регионе. Причиной этого послужили сообщения о вылазке диверсантов в Брянской области.


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