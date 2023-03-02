Из-за украинских диверсантов Дрозденко усилил охрану правопорядка

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил чиновникам и силовикам в регионе усилить меры безопасности. Распоряжение продиктовано последними событиями в Брянской области, где вылазка диверсантов привела к человеческим жертвам. Отныне подчиненные Дрозденко должны тщательнее охранять правопорядок и жизненно важные объекты.

"Особое внимание должно быть уделено объектам образования, здравоохранения, энергетики и транспорта", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

По версии российских властей, днем 2 марта украинские диверсанты проникли с оружием на территорию Климовского района Брянской области, где убили одного человека и ранили ребенка. Президент Владимир Путин охарактеризовал событие как теракт. В пятницу он соберет Совет безопасности.