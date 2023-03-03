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Новости 15:41

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге снизилась за неделю более чем на треть

фото ЗакС политика Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге снизилась за неделю более чем на треть

За восьмую неделю 2023 года в Петербурге зафиксировано на 38,5 % случаев заболевания ОРВИ и гриппом меньше, чем неделей ранее, сообщило 3 марта региональное Управление Роспотребнадзора. Показатели оказались на 52,1 % ниже недельного эпидемического порога.

Специалисты отметили "активную циркуляцию" в городе риновирусов, РС-вируса, сезонных коронавирусов. "Из вирусов гриппа было выделение вируса гриппа В", — отметили в ведомстве. При этом вирусы гриппа А — А/Н1N1/09, А/Н3N2/ не наблюдаются в мониторинговых группах уже вторую неделю подряд.

В целом снижение заболеваемости наблюдается в масштабах всей страны, следует из опубликованных во вторник данных Роспотребнадзора. По данным службы, в целом по России количество случаев ОРВИ и гриппа уменьшилось относительно предыдущей недели на 27 %.


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