Смольный потратит до 38 млн рублей на "Фестиваль цветов"

В Петербурге собираются провести двухдневный "Фестиваль цветов", на который городские власти готовы выделить до 38,8 млн рублей. Соответствующую закупку разместил комитет по развитию туризма 2 марта. На ней будут конкурсы для флористов, концертная программа и тематические выставки. С помощью мероприятия чиновники хотят привлечь больше туристов.

Конкурс будет проводиться в пяти номинациях. Жюри предстоить выбрать лучшие арт-объект, букет, цветочный головной убор, цветочный костюм и цветочный зонт. Победителям достанутся медали из дерева или оргстекла. Для концерта пригласят не менее двух участников телепроектов "Голос", "Ну-ка, все вместе!", "Главная сцена", "Точь-в-точь" или другого похожего шоу.

Больше всего средств планируют потратить на предоставление цветочной продукции. Чиновники оценили ее в 11,3 млн рублей. Привлечение к мероприятию профессиональных флористов обойдется в два раза дешевле - в 5,2 млн рублей. Когда состоится фестиваль, в аукционной документации не указывается, но он должен пройти до конца 2023 года.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, на что администрация губернатора тратила деньги в феврале. Среди закупок Смольного оказались партия телевизоров за 4,8 млн рублей и книги в медном переплете.

Константин Леньков