Крымский суд приговорил петербуржца к шести годам колонии за намерение перейти на сторону Украины

Верховный суд Крыма вынес приговор 31-летнему петербуржцу, собиравшемуся перебраться на Украину с целью участвовать в боевых действиях против России, сообщило 3 марта ТАСС. Гражданина признали виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ) и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

"Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 30 ("Приготовлением к преступлению"), ст. 275 ("Государственная измена") и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 ("Незаконное пересечение государственной границы РФ") УК РФ", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Наказание петербуржцу назначено по совокупности вменяемых преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим. Кроме того, свобода подсудимого будет ограничена в течение года после выхода из колонии.

Как установил суд, выступавший против СВО гражданин связался с вербовщиком одного из украинских добровольческих формирований, после чего в августе 2022 года прибыл в Крым и попытался перебраться морем через границу. В воде его обнаружил пограничный сторожевой корабль, при себе у петербуржца обнаружили камуфлированную форму, берцы и иные предметы.

В середине февраля крымский суд приговорил другого петербуржца к 5,5 годам лишения свободы за попытку перейти на сторону Украины.