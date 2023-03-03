Путин расширил круг задач военкоматов

Президент Владимир Путин подписал 3 марта указ о расширении спектра задач, выполняемых военными комиссариатами. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, теперь военкоматы должны будут заниматься "рассмотрением обращений о выдаче удостоверений ветерана боевых действий и организации выдачи таких удостоверений в установленном порядке".

Помимо этого, военкоматы должны будут выполнять, среди прочего, "иные задачи", предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента и правительства, а также нормативными актами Минобороны.

Также в пятницу Путин подписал указ о введении внешнего управления на выполняющих гособоронзаказ предприятиях в случае срыва поставок во время военного положения.