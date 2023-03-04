Нарисовавшую пацифистский рисунок тульскую школьницу отказались выпустить из приюта домой

Администрация социально-реабилитационного центра №5 города Ефремов (Тульская область) не собирается отпускать домой дочь помещенного под домашний арест за "дискредитацию армии" (ст. 280.3 УК) Алексея Москалева. Об этом узнало региональное издание "7х7". Спросив по телефону, хотят ли сотрудники приюта отпустить девочку, журналисты услышали фразу: "Нет, и не отпустят".

Маша Москалева известна тем, что весной прошлого года на уроке ИЗО нарисовала пацифистский рисунок. С тех пор у ее отца начались проблемы с правоохранительными органами. Его штрафовали за антивоенные посты по протоколам о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), а затем возбудили уголовное дело.

РИА "Новости" сообщает, что в суд в Тульской области подан иск с требованием ограничить Алексея Москалева в родительских правах.