"Зенит" не смог заполнить "Газпром Арену" даже на треть после появления Fan ID

Первый домашний матч "Зенита" после введения паспортов болельщика посетили 19 705 человек. Это худший показатель для "Газпром Арены", не считая времен коронавирусных ограничений.

"Зенит" 4 марта принимал нижегородский "Пари НН". Матч проходил в рамках 18-го тура возобновившейся после перерыва Российской премьер-лиги. Петербургская команда победила со счетом 3:0.

Фанаты "Зенита", ранее заполнявшие "вираж" за воротами, как и обещали, начали бойкотировать матчи после введения Fan ID. Фотографию полупустых секторов, которые ранее были фанатскими, опубликовал в своем Telegram-канале комментатор Тимур Журавель.

"Это то, что здесь в Петербурге уже называют "бывший вираж". Звучит во всех смыслах грустно. Антураж на первом файайдишном матче слишком академичный. Немногим громче, чем в библиотеке", - написал Журавель.

Накануне и в день матча с "Пари НН" петербургские единороссы уговаривали болельщиков оформлять Fan ID. Так, спикер ЗакСа Александр Бельский заявил в своем Telegram-канале, что "эта важная история минимизирует хулиганство на футболе". А вице-губернатор Борис Пиотровский записал видео из подтрибунного помещения "Газпром Арены", в котором объявил, что в городе уже оформлено 37 тысяч карт болельщика. Стадион, напомним, вмещает 62 315 зрителей.