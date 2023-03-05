Глава Минпросвещения допустил возможность создания всероссийской ассоциации наставников

Минпросвещения может создать всероссийскую ассоциацию наставников, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на встрече с учителями в Чечне. По его словам, министерство уже организовало соответствующий координационный совет с участием представителей разных специальностей.

"Мы создали координационный совет по наставничеству при Минпросвещения, объединив представителей разных отраслей. Важно, что наставники есть в любой сфере: и в системе образования, и на производстве, и в культуре, и в медицине", — приводит пресс-служба Минпросвещения слова Кравцова, сказанные в ответ на предложение создать всероссийскую ассоциацию наставников.

Министр выразил мнение, что каждому новичку в начале карьеры "нужен человек, который поделится с ним своим опытом и поможет быстрее стать настоящим профессионалом". Он добавил, что не исключает возможности организации всероссийской ассоциации наставников и отметил, что в 2023 году планируется разработка профессионального стандарта наставника. Это позволит ввести подобную должность и закрепить за ней квалификационные требования.

Ранее Кравцов заявил, что все российские колледжи занимаются оказанием помощи участникам спецоперации.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ