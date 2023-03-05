ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:09

Глава Минпросвещения допустил возможность создания всероссийской ассоциации наставников

фото ЗакС политика Глава Минпросвещения допустил возможность создания всероссийской ассоциации наставников

Минпросвещения может создать всероссийскую ассоциацию наставников, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на встрече с учителями в Чечне. По его словам, министерство уже организовало соответствующий координационный совет с участием представителей разных специальностей.

"Мы создали координационный совет по наставничеству при Минпросвещения, объединив представителей разных отраслей. Важно, что наставники есть в любой сфере: и в системе образования, и на производстве, и в культуре, и в медицине", — приводит пресс-служба Минпросвещения слова Кравцова, сказанные в ответ на предложение создать всероссийскую ассоциацию наставников.

Министр выразил мнение, что каждому новичку в начале карьеры "нужен человек, который поделится с ним своим опытом и поможет быстрее стать настоящим профессионалом". Он добавил, что не исключает возможности организации всероссийской ассоциации наставников и отметил, что в 2023 году планируется разработка профессионального стандарта наставника. Это позволит ввести подобную должность и закрепить за ней квалификационные требования.

Ранее Кравцов заявил, что все российские колледжи занимаются оказанием помощи участникам спецоперации.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама