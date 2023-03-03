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Новости 19:59

Кравцов: Все российские колледжи участвуют в помощи военнослужащим в зоне СВО

фото ЗакС политика Кравцов: Все российские колледжи участвуют в помощи военнослужащим в зоне СВО

Все российские колледжи в настоящее время участвуют в оказании помощи российским военным, участвующим в спецоперации на Украине, заявил 3 марта глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Как следует из его слов, речь идет о различных способах поддержки, включая пошив обмундирования.

"У нас все колледжи задействованы в помощи армии", — приводит слова Кравцова ТАСС.

По словам министра, колледжи "активно включились" в оказание помощи задействованным в спецоперации военнослужащим. "Шьется обмундирование, обеспечиваются различные вопросы тыловой сферы", — уточнил он.

В середине февраля Кравцов поддержал проведение "Разговоров о важном" для родителей учеников, предположив, что им "это было бы интересно". Вскоре после этого министр заявил о проработке формата занятий.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ


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