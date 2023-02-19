Минпросвещения намерено проводить "Разговоры о важном" с родителями

Министерство просвещения РФ намерено ввести предмет "Разговоры о важном" для родителей, формат занятий прорабатывается, известил глава ведомства Сергей Кравцов, чьи слова передаёт ТАСС.

"Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно — такая системная работа", — поделился Кравцов своей позицией по вопросу в ходе заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.

Напомним, что внеклассные "Разговоры о важном" появились в школьном расписании в начале прошлого учебного года.

Предложение организовать "Разговоры о важном" для взрослых прозвучало ранее на круглом столе, организованном комитетом Госдумы по просвещению. Глава комитета Ольга Казакова ("Единая Россия") идею поддержала и пообещала перенаправить ее в Минпросвещения. Позднее Кравцов идею одобрил.