Полиция задержала подозреваемого в краже из церкви на Крестовском острове

Сотрудники полиции задержали предполагаемого похитителя золоченого креста и Евангелия из храма преподобного Сергия Радонежского на Константиновском проспекте Крестовского острова, сообщила 5 марта пресс-служба ГУ МВД. Украденные вещи стоимостью около 400 тысяч рублей злоумышленник сдал в ломбард, выручив 500 рублей.

О похищении предметов из храма стало известно накануне, сам инцидент произошел 3 марта после полудня. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ), на следующий день полицейские задержали подозреваемого в гостинице на проспекте Энгельса, где он снимал комнату.

"Задержанным оказался ранее судимый неработающий 39-летний житель Ленинградской области. Установлено, что похищенное имущество, в несколько сотен тысяч рублей, подозреваемый сдал в ломбард за 500 рублей", — сообщили правоохранители. Украденные крест и Евангелие изъяты, задержанного проверяют на причастность к совершению иных противоправных действий.

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