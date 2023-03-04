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Новости 10:43

Из петербургского храма вновь украли ценности

фото ЗакС политика Из петербургского храма вновь украли ценности

В Петербурге злоумышленники нанесли материальный ущерб храму преподобного Сергия Радонежского, расположенному на Крестовском острове, передает издание 78.ru.

Накануне днем неизвестный мужчина, на вид младше сорока лет, присвоил себе золоченый крест и Евангелие в бархатном переплете, после чего скрылся.

Урон оценивается почти в 400 тысяч рублей. Правооохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что нынешней зимой в Петербурге уже имело место ограбление культового сооружения: в конце февраля из церкви Святой Евгении на Парашютной улице вынесли мощи святых

фото: Яндекс


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