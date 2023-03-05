"Золотая корона" объяснила отказ в переводах за границу средств со счетов в попавших под санкции банках

Клиенты Сбера, "Альфа-банка" и банка "Тинькофф" столкнулись с проблемами при попытке отправить средства за рубеж при помощи сервиса денежных переводов "Золотая корона", сообщил 5 марта РБК. Представители сервиса объяснили это введенными против этих банков западными санкциями.

"При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушение санкционных режимов третьих стран", — привел РБК сообщение пресс-службы "Золотой короны".

В частности, невозможность переводов с карт "Сбера", "Тинькова" и "Альфа-банка" в "Золотой короне" связали именно с введенными против этих организаций санкциями. Всего западные страны ввели санкции против более чем 20 российских банков, включая ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк и другие.

Ранее стало известно об исчезновении приложения "Тинькова" из AppStore.