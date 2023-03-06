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Милонов обратится в кабмин с просьбой приостановить действие системы Fan ID

фото ЗакС политика Милонов обратится в кабмин с просьбой приостановить действие системы Fan ID

Представляющий в Госдуме Петербург депутат Виталий Милонов намерен довиваться приостановки действия системы Fan ID, сообщило ТАСС со ссылкой на подготовленное парламентарием обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину.

"Прошу вас рассмотреть возможность отмены действия системы Fan ID как минимум до устранения острых противоречий и пробелов, возникших при ее внедрении", — говорится в обращении Милонова. Также в письме содержится просьба дать поручение Минспорту провести консультации с футбольными клубами и болельщиками для выработке решений по устранению недоработок в системе Fan ID.

Милонов указал на якобы поступающие ему сообщения о том, что "система, буквально, обезлюдела отечественные стадионы", из-за чего организаторы м матчей и футбольные клубы остаются без заработка.

На прошлой неделе первый домашний матч "Зенита" после введения Fan ID посетили менее 20 тысяч болельщиков. При этом "Газпром Арена" рассчитана на 62 тысячи зрителей.


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