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Новости 11:38

H&M на Петроградской стороне заменят три магазина российских брендов

фото ЗакС политика H&M на Петроградской стороне заменят три магазина российских брендов

В помещение, ранее принадлежавшее шведскому производителю одежды H&М, въедут сразу три российских бренда. Как сообщает издание 78.ru, речь идет о бывшем магазине по адресу Большой проспект П.С., дом 59.

В ближайшее время в здании разместятся отечественные магазины, специализирующиеся на одежде и обуви: "Кенгуру", "Эконика" и 2MOOD. Они займут в общей сложности площадь свыше 2,2 тысяч кв. метров.

Покинутые шведским брендом помещения находятся в хорошем состоянии и не требуют серьезного ремонта. Покупателям также будет доступна парковка.

Об уходе с российского рынка компания H&M объявила в середине июля прошлого года. Решение объяснили, в частности, трудностями при планировании будущего.


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