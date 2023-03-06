Москалькова получила около 3,5 тысяч обращений о защите женщин и семей в 2022 году

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова получила в 2022 году около 3,5 тысяч обращений по вопросам защиты прав женщин и семейных прав, рассказала она 6 марта на форуме "Диалог женщин России и Кыргызстана во имя будущего". По словам омбудсмена, помощь была оказана "многим тысячам семей".

"Только в 2022 году по вопросам защиты семейных прав, материнства и детства ко мне как к федеральному омбудсмену поступило порядка 3,5 тысяч обращений", — приводит слова Москальковой ТАСС. Как следует из рассказа омбудсмена, ее просили помочь с вопросами, касающимися социального обеспечения, улучшения жилищных условий, выполнения алиментных обязательств и ряда других проблем.

В целом удалось помочь тысячам семей, резюмировала Москалькова.

Ранее Москалькова сообщала о получении свыше 50 обращений от оппозиционера Алексея Навального. По ее утверждению, каждое из них проверялось сотрудниками прокуратуры и ФСИН.