Москалькова получила более полусотни обращений от Навального

В аппарате омбудсмена Татьяны Москальковой получили свыше 50 обращений от оппозиционера Алексея Навального за все время его нахождения в местах лишения свободы, сообщает ТАСС. Правозащитница утверждает, что ни одна из поступивших жалоб не осталась без внимания и реакции: каждая проверялась и представителями ФСИН, и сотрудниками прокуратуры.

"Навальный, как и любой другой человек в его положении, будучи осужденным, должен иметь полный пакет прав: условия содержания под стражей, допуск адвоката, возможность трудиться", - заявила Москалькова.

По словам омбудсмена, международные инстанции хотят лишить уполномоченного по правам человека в России статуса А, утверждаемого в ООН. Стремление, в частности, объясняется недостаточной защитой прав Навального, которую наблюдают некоторые представители западных государств.

Напомним, что политик, внесенный в России в реестр экстремистов и террористов, лишен свободы с января 2021 года и проходит по целому ряду уголовных дел. По делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников он получил девять лет колонии строгого режима.