СК организовал доследственную проверку из-за падения рабочего на стройке судебного квартала

В Петербурге организована доследственная проверка по факту падения молодого рабочего с третьего этажа строящегося здания на проспекте Добролюбова, сообщили 6 марта в Главном следственном управлении СК по региону. Сам инцидент произошел накануне, пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Пятого марта 2023 года с высоты третьего этажа строящегося здания на улице Добролюбова в Санкт-Петербурге упал 21-летний рабочий, который в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении на сайте ГСУ.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, пообещали в ведомстве.

Как уточнила "Фонтанка", рабочий выпал из строящегося здания на территории судебного квартала на проспекте Добролюбова, 14.

В середине января сообщалось, что срок завершения работ по возведению судебного квартала на Тучковом буяне был передвинут с 2024 на 2028 год.