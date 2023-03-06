Законопроект о повышении МРОТ поступил на рассмотрение Госдумы

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о повышении с 1 января 2024 года минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей, следует из электронной базы парламента. Авторами проекта выступили глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и зампред того же комитета Мария Дробот, состоящие во фракции КПРФ.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц", — гласит текст предлагаемых депутатами изменений в закон "О минимальном размере оплаты труда".

Авторы проекта указали на то, что о необходимости повышения МРОТ со следующего года говорил в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

"Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5 процентов и составит 19 тысяч 242 рубля. <...> Повышение МРОТ по отношению к установленному размеру составит три тысячи рублей", — указали авторы законопроекта в пояснительной записке к нему.

В декабре Путин подписал закон о величине МРОТ в 2023 году. С 1 января значение этого показателя составляет 16 242 рубля.