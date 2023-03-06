Романов хочет законодательно защитить от увольнения мужей неработающих женщин в декрете

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Михаил Романов подготовил законодательную инициативу, представляющую собой поправки в Трудовой кодекс и вводящую запрет на увольнение определенной категории мужчин. Речь идет о мужьях беременных женщин и мужьях тех женщин, которые воспитывают маленьких детей и до ухода в декрет не были официально трудоустроены. Сегодняшнее законодательство никак не защищает такие семьи от потери единственного источника дохода.

"А если женщина не получает декретных денег, то ситуация становится совсем непростой. Кредит такая пара вряд ли сможет оформить, и, если нет помощи от родственников, а новое трудоустройство супруга затягивается в силу разных причин, тогда – совсем беда", - приводит позицию единоросса его пресс-служба.

Романов направил свой законопроект министру труда и социальной защиты Антону Котякову и ожидает отзыва. В случае, если инициатива получит правительственную поддержку, петербуржец внесет ее в Госдуму.