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Новости 13:38

Суд оштрафовал петербуржца за пацифистскую надпись в подъезде

фото ЗакС политика Суд оштрафовал петербуржца за пацифистскую надпись в подъезде

Невский районный суд Петербурга назначил 30 тысяч рублей штрафа Андрею Македонову, которого признали виновным в дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Владислава Сосенского.

Суд установил, что 60-летний мужчина написал на доске объявлений в собственном подъезде популярный пацифистский лозунг. Протокол составили после жалобы председателя ТСЖ.

Отметим, что в прошлом году Македонова уже привлекали к ответственности по той же административной статье: на пацифистские лозунги он менял ценники в магазине.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


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