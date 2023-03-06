Мурашко: В 2022 году смертность в России вернулась к доковидным значениям

Снижение количества больных коронавирусом в 2022 году привело к возвращению показателей смертности к допандемийным значениям, заявил 6 марта глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"По показателям смертности [удалось. — ЗАКС.Ру] вернуться к допандемийному периоду, хотя количество пациентов все-таки сохраняется", — транслирует заявление Мурашко ТАСС.

Министр также отметил, что снижение заболеваемости коронавирусом позволило с мая 2022 года "практически перейти в плановый режим работы медицинских организаций".

Кроме того, Мурашко обратил внимание на повышение на 2,5 года срока ожидаемой жизни в России в 2022 году относительно 2021 года. Чиновник уточнил, что этот показатель составил 72,6 года.

Ранее Росстат сообщил о том, что смертность в России в 2022 году снизилась на 22,1 % по сравнению с показателями 2021 года.