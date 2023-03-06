Жителей Ленобласти призвали вакцинироваться от кори

Администрация Ленинградской области 6 марта призвала жителей региона вакцинироваться от кори, если они еще не сделали прививку.

"Комитет по здравоохранению Ленинградской области рекомендует сделать прививку от кори, если у вас или ваших детей ее нет", — сообщил Telegram-канал "Админка Ленобласти".

Жителей региона уведомили, что вакцинироваться можно во всех поликлиниках региона. "Медики напоминают, что вирус кори — очень заразный, — отметили в пресс-службе областной администрации. — Для болезни характерна высокая температура, воспаление верхних дыхательных путей, сыпь".

В начале февраля стало известно о первом в 2023 году случае кори, выявленном в Петербурге. С тех пор появилась информация о еще нескольких случаях заболевания.

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