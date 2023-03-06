В Минске пройдут "Дни Санкт-Петербурга" за 19 млн рублей

Петербургские чиновники решили провести в столице Беларуси мероприятие "Дни Санкт-Петербурга". На него собираются потратить до 19,5 млн рублей, следует из закупки, опубликованной комитетом по культуре. Событие проводится для развития стратегического сотрудничества между странами, отмечается в аукционной документации.

Мероприятие пройдет в Минске в апреле 2023 года. Для белорусских коллег чиновники из Смольного проведут гала-концерт длительностью почти полтора часа с выступлениями солистов балета ведущих театров Петербурга.

Весь концерт, согласно документам закупки, обойдется в 17,8 млн рублей. Еще полмиллиона потратят на транспортные расходы для участников мероприятия. Всего планируется привезти не менее 10 солистов балета. Остальные - члены художественно-постановочной группы. Дешевле всего обойдутся цветы для участников гала-концерта. Для них закупят не менее 1 цветочной корзины, на которую готовы потратить до 32 тысяч рублей.

О планах провести мероприятие было известно еще в декабре прошлого года, когда глава Беларуси Александр Лукашенко встречался с губернатором Александром Бегловым.

Ранее Смольный разместил закупку на проведение в Петербурге "Фестиваля цветов" за 39 млн рублей.

Константин Леньков