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Новости 17:35

В Минске пройдут "Дни Санкт-Петербурга" за 19 млн рублей

фото ЗакС политика В Минске пройдут "Дни Санкт-Петербурга" за 19 млн рублей

Петербургские чиновники решили провести в столице Беларуси мероприятие "Дни Санкт-Петербурга". На него собираются потратить до 19,5 млн рублей, следует из закупки, опубликованной комитетом по культуре. Событие проводится для развития стратегического сотрудничества между странами, отмечается в аукционной документации.

Мероприятие пройдет в Минске в апреле 2023 года. Для белорусских коллег чиновники из Смольного проведут гала-концерт длительностью почти полтора часа с выступлениями солистов балета ведущих театров Петербурга.

Весь концерт, согласно документам закупки, обойдется в 17,8 млн рублей. Еще полмиллиона потратят на транспортные расходы для участников мероприятия. Всего планируется привезти не менее 10 солистов балета. Остальные - члены художественно-постановочной группы. Дешевле всего обойдутся цветы для участников гала-концерта. Для них закупят не менее 1 цветочной корзины, на которую готовы потратить до 32 тысяч рублей. 

О планах провести мероприятие было известно еще в декабре прошлого года, когда глава Беларуси Александр Лукашенко встречался с губернатором Александром Бегловым

Ранее Смольный разместил закупку на проведение в Петербурге "Фестиваля цветов" за 39 млн рублей. 

Константин Леньков


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