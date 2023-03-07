Прокуратура поможет пожилой петербурженке через суд добиться компенсации за падение на гололёде

Прокуратура Калининского района Петербурга изучила жалобу 86-летней горожанки, которая травмировалась при падении на льду, выходя из дома, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 7 марта.

Петербурженка, которая является инвалидом второй группы, рухнула на лёд в декабре 2022 года, выходя из парадной дома по улице Замшина, 50.

На место выезжала скорая помощь. Впоследствии медики диагностировали у пенсионерки перелом лодыжки.

Прокурорская проверка установила, что пожилая женщина получила травму из-за плохой уборки внутриквартального проезда, за которую было ответственно ООО "Жилкомсервис № 3 Калининского района".

Как итог, прокурор обратился с иском в суд, требуя взыскать с коммунальщиков 100 тысяч рублей морального вреда в пользу петербурженки. Заявление находится на стадии рассмотрения.

Напомним также, ранее благодаря прокуратуре ещё одной пожилой горожанке удалось добиться выплаты в 100 тысяч рублей из-за упавшей на её голову наледи.