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Прокуратура поможет пожилой петербурженке через суд добиться компенсации за падение на гололёде

фото ЗакС политика Прокуратура поможет пожилой петербурженке через суд добиться компенсации за падение на гололёде

Прокуратура Калининского района Петербурга изучила жалобу 86-летней горожанки, которая травмировалась при падении на льду, выходя из дома, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 7 марта.

Петербурженка, которая является инвалидом второй группы, рухнула на лёд в декабре 2022 года, выходя из парадной дома по улице Замшина, 50.

На место выезжала скорая помощь. Впоследствии медики диагностировали у пенсионерки перелом лодыжки.

Прокурорская проверка установила, что пожилая женщина получила травму из-за плохой уборки внутриквартального проезда, за которую было ответственно ООО "Жилкомсервис № 3 Калининского района".

Как итог, прокурор обратился с иском в суд, требуя взыскать с коммунальщиков 100 тысяч рублей морального вреда в пользу петербурженки. Заявление находится на стадии рассмотрения.

Напомним также, ранее благодаря прокуратуре ещё одной пожилой горожанке удалось добиться выплаты в 100 тысяч рублей из-за упавшей на её голову наледи.


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