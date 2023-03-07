В Петербурге возобновилась выдача биометрических загранпаспортов

Петербургские МФЦ вновь начинают выдавать заграничные паспорта нового образца, известили "Аргументы и факты". Горожане, подававшие заявления в декабре прошлого года, стали получать уведомления о готовности документов.

В феврале в Гознаке сообщали, что на протяжении последних месяцев к ним поступал большой поток заявок на персонализацию загранпаспортов, что в свою очередь увеличило потребность в микрочипах производства АО "Микрон", которые в них устанавливают.

Напомним, что о прекращении выдачи биометрических загранпаспортов стало известно в январе.

Заграничные паспорта нового поколения выдаются сроком на 10 лет. В конце августа МИД сообщал о приостановке их выдачи в связи с техническими причинами. Спустя немногим менее месяца выдача документов возобновилась.