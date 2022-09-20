МИД возобновил прием документов на загранпаспорта нового поколения

"С 20 сентября с.г. возобновляется прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет", — говорится в сообщении на сайте консульского департамента.

Консульский департамент Министерства иностранных дел сообщил 20 сентября о возобновлении приема документов на заграничные паспорта нового поколения. Перерыв длился немногим менее месяца.

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