МИД возобновил прием документов на загранпаспорта нового поколения

Консульский департамент Министерства иностранных дел сообщил 20 сентября о возобновлении приема документов на заграничные паспорта нового поколения. Перерыв длился немногим менее месяца.
"С 20 сентября с.г. возобновляется прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет", — говорится в сообщении на сайте консульского департамента.
О приостановке приема документов на загранпаспорта нового поколения департамент объявил 26 августа. Причиной паузы назвали технические причины.