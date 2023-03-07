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Новости 13:12

В Колпино обнаружили ещё одну жертву попадания под кипяток

фото ЗакС политика В Колпино обнаружили ещё одну жертву попадания под кипяток

В квартире дома № 62 по Пролетарской улице в Колпино обнаружили мёртвой женщину со следами на теле, характерными при воздействии кипятка, передаёт 78.ru.

Криминалистам предстоит установить причину гибели 53-летней петербурженке.

Отметим, что в Северной столице с начала года кипятком насмерть обварились уже четыре женщины. Все события произошли на протяжении второй половины февраля. Сначала мёртвой нашли 92-летнюю блокадницу, которая погибла из-за проблем со смесителем в ванной. Через несколько дней в больницу попала 82-летняя пенсионерка, которой врачи не смогли помочь. Наконец, 19 февраля стало известно о гибели 30-летней горожанки с серьёзными ожогами тела, полученными от воздействия сильно горячей воды.


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