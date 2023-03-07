Добровольцам СВО будут выдавать удостоверения ветеранов боевых действий

Члены кабинета министров утвердили порядок предоставления добровольцам удостоверений ветерана боевых действий. Постановление опубликовано во вторник, 7 марта, на сайте правительства РФ.

"Речь идёт о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции", — указывается в послании кабмина.

Выдавать обозначенные документы гражданам будут в военкоматах по месту постановки на учёт. Удостоверение подтвердит статус ветерана боевых действий и, как следствие, права на получение льгот.

Ранее Госдума поддержала запрет дискредитации участников СВО. Закон будет защищать не только служащих ВС РФ, но также добровольцев, включая участников частных военных компаний.