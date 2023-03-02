Госдума поддержала запрет дискредитации участников СВО

Депутаты Государственной думы поддержали 2 марта во втором чтении законопроект о запрете дискредитации участников спецоперации. Речь идет о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, внесение которых было накануне анонсировано председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Предложенные поправки вносятся в статьи о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ) и о распространении заведомо недостоверной информации о ней (ст. 207.3 УК РФ). Проект предполагает ужесточение наказания за это, в том числе увеличивает возможный срок лишения свободы с трех до пяти лет, а случае, если действия по дискредитации стали причиной смерти по неосторожности или же массовых нарушений порядка — с пяти до семи лет колонии.

Кроме того, теперь закон будет защищать не только служащих Вооруженных сил, но также добровольцев, включая участников частных военных компаний.

Максимальное наказание при этом останется прежним, однако теперь срок до 15 лет можно будет получить и за распространение фейков о добровольцах и других участниках спецоперации.

В административную статью о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) также вносится упоминание участников спецоперации, нарушителям будут грозить штрафы. Величина последних при этом не изменится относительно нынешней.

Накануне два депутата Мосгордумы обратились в Верховный суд и к омбудсмену и главам фракций Госдумы с требованием запросить КС по поводу конституционности статьи о фейках про армию.