Недовольные правоприменением статьи о "фейках" депутаты Мосгордумы обратились в Верховный суд

Оппозиционные депутаты Московской городской думы Евгений Ступин и Михаил Тимонов обратились в несколько властных органов в связи с правоприменением статьи 207.3 УК о фейках про армию.

Парламентариев не устраивает то, что, по их наблюдениям, порой "заведомо ложной информацией" следствие и суды объявляют всего лишь точку зрения, расходящуюся с официальной. Между тем, получить по статье о "фейках" зачастую можно больший срок, чем за убийство. Статью они называют "гориновской" в честь бывшего мундепа Алексея Горинова, который стал первым осужденным по ней.

"Закон должен защищать права граждан, а не быть дубиной для их устрашения", - написал Тимонов в своем Telegram-канале.

Он и Ступин просят глав думских фракций, омбудсмена и главу Верховного суда инициировать поправки в Уголовный кодекс, запросить КС о конституционности статьи 207.3 УК, а также выпустить постановление Пленума ВС о практике ее применения.

Отметим, что ранее отмены статей о дискредитации армии и фейках о ней добивались "яблочники" из петербургского парламента, однако ЗакС большинством голосов отказался направлять соответствующее обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.