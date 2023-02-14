ООН потребовала освобождения Алексея Горинова, осужденного за "фейки" об армии

Организация Объединенных Наций выступила с призывом срочно освободить бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, который находится колонии по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). С заявлением ознакомился правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Рабочая группа при международной инстанции сочла, что РФ нарушила право Горинова на недискриминацию по политическим взглядам. Всего в случае 61-летнего активиста, по мнению ООН, РФ нарушила пять статей Всеобщей декларации прав человека и пять статей Международного пакта о гражданских и политических правах. Горинов, как считают авторы заявления, заслуживает компенсации.

"Это крайне важное решение, так как это первое мнение независимого квазисудебного органа — раньше для такой оценки мы обращались в основном в ЕСПЧ. Плюс, рабочая группа рассматривает всего 80-90 дел в год, однако дело Алексея было настолько важным", - рассказала юрист Дарья Короленко.

В 2015 году Конституционный суд определил, что решение рабочей группы ООН может быть основанием для пересмотра приговора.

Приговор Горинову, вынесенный в прошлом году из-за пацифистской речи на заседании муниципального совета, стал первым в России приговором по статье 207.3 УК. Его реальный срок после рассмотрения апелляции составил шесть лет и одиннадцать месяцев. В заключении экс-мундеп нынешней зимой испытывал проблемы со здоровьем и получением медпомощи.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов