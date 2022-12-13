В колонии осужденному за "фейки" о ВС Алексею Горинову не могут оказать медпомощь

Группа поддержки осужденного по делу о "фейках" про армию бывшего московского мундепа Алексея Горинова сообщила, что он пятый день подряд не может получить требующуюся ему медицинскую помощь. В Telegram-канале группы утверждается, что в медицинской части при колонии, куда его отвели сокамерники, Горинову за два дня так и не помогли ни врач, ни фельдшер.

Сам заключенный сомневается, что при имеющихся у него проблемах со здоровьем выдержит в подобных условиях даже полгода из почти семи лет, назначенных ему судом. Сейчас 61-летний Горинов страдает от высокой температуры, кашля, одышки и проблем со сном. В колонии, где он находится, по его свидетельствам, холодно и сыро. Руководство пенитенциарного учреждения отказалось встречаться с сочувствующим Горинову и перенесло разговор о его судьбе на неделю.

В конце ноября бывшего мундепа этапировали из СИЗО в колонию общего режима. На прошлой неделе по аналогичному делу (ст. 207.3 УК) получил 8,5 года колонии его бывший коллега по Красносельскому совету депутатов Илья Яшин*.

*Минюст внес Илью Яшина в реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!"